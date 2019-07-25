رسميًا .. كهربا ينضم لـ ديسبورتيفو أفيس البرتغالي

المواطن - محمد سمعه

انضمّ اللاعب المصري محمود عبد المنعم ” كهربا” لاعب نادي الزمالك المصري سابقًا إلى صفوف فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُذكر أن محمود عبد المنعم ” كهربا” انضم إلى صفوف فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي كصفقة انتقال حر، وذلك بعد نهاية عقده مع الزمالك في شهر يونيو الماضي.

ويُذكر أن تسجيلًا صوتيًا لـ محمود كهربا، كان أوضح فيه أنه لن يبقى في الزمالك بعد تهديدات رئيس النادي مرتضى منصور له، مضيفًا أنه سيرحل عن الزمالك وبصورة قانونية؛ لأن عقده انتهى بنهاية يونيو الماضي.

وسبق لـ محمود كهربا اللعب مع نادي الاتحاد في الدوري السعودي، كما لعب مع نادي إنبي المصري واحترف لفترة قصيرة في الدوري السويسري.

ويُذكر أن البرتغالي أوجستو إيناسيو مدرب الزمالك السابق هو من نصح كهربا بالانضمام لفريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

ويُذكر أن محمود كهربا شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2017، كما لعب في كأس العالم 2018 بـ روسيا مع المنتخب المصري.