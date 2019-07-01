رسميًا .. نجم أتلتيكو مدريد السابق ينضم لـ إنتر ميلان

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم الاثنين عن تعاقده مع اللاعب الأوروغوياني دييغو غودين مدافع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني السابق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية كصفقة انتقال حر.

ويُذكر أن دييغو غودين كان أعلن رحيله عن نادي أتلتيكو مدريد في شهر يونيو الماضي، بعد نهاية عقده مع الروخي بلانكوس.

وقالت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن نادي إنتر ميلان تعاقد مع اللاعب دييغو غودين لمدة ثلاثة مواسم.

ويسعى نادي إنتر ميلان الإيطالي تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي إلى التعاقد مع صفقات قوية من أجل المنافسة على لقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا في الموسم الجديد 2019-2020.

وكان أنطونيو كونتي، تولّى مهمة تدريب نادي إنتر ميلان خلفًا لمواطنه الإيطالي لوتشيانو سباليتي.

ويُذكر أن دييغو غودين شارك مع منتخب الأوروغواي في بطولة كأس كوبا أمريكا 2019، حيث ودّع منتخب الأوروغواي البطولة من دور الثمانية بالخسارة بركلات الجزاء الترجيحية، أمام منتخب بيرو.

وسبق للمدرب أنطونيو كونتي تدريب نادي تشيلسي الإنجليزي، قبل انتقاله لتدريب إنتر ميلان.