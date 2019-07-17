رسميًا.. نهائيات البطولات الإفريقية من مباراة واحدة

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، أحمد أحمد، اليوم الأربعاء، عن تغيير نظام إقامة نهائيي مسابقتي الأندية القارية في المستقبل.

وأكد أحمد أحمد أن البطولات الإفريقية ستكون على خُطى الأوروبية، وسيُقام نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية سيكون من مباراة واحدة بدلًا من مواجهتي الذهاب والإياب.

ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن هذا القرار، وكتب عبر “تويتر”: “قرار كبير اتخذه الاتحاد الإفريقي اليوم، النهائيات ستكون من مباراة واحدة”.

وقال أماجو بينيك نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للصحافيين: “نعمل على التفاصيل حالياً”.