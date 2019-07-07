رسميًا .. هاني أبو ريدة يُقيل أجيري ويستقيل من رئاسة اتحاد القدم المصري
بعد الإقصاء من كأس أمم إفريقيا 2019

رسميًا .. هاني أبو ريدة يُقيل أجيري ويستقيل من رئاسة اتحاد القدم المصري

2019/07/07
الساعة 8:31 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أعلن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم استقالته من منصبه، وذلك بعد خروج المنتخب المصري من ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 على يد منتخب جنوب إفريقيا أمس السبت.

وقام أبو ريدة كذلك بإقالة الجهاز الفني بالكامل للمنتخب المصري بقيادة المكسيكي خافيير أجيرّي وذلك بسبب فشله في البقاء في بطولة الأمم الإفريقية.

ودعا أبو ريدة جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم للاستقالة من مناصبهم وذلك بعد خروج الفراعنة من بطولة كأس أمم إفريقيا والمُقامة في الأراضي المصرية في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وكان منتخب مصر خسر من منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف في الدقيقة الخامسة والثمانين من عمر المباراة، ليفشل منتخب مصر في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز بالبطولة الثامنة في تاريخه في كأس أمم إفريقيا.

ويذكر أن أجيرّي كان تولى تدريب منتخب مصر خلفًا لـ الأرجنتيني هيكتور كوبر في شهر أغسطس الماضي.



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