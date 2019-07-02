رسميًا .. يوفنتوس يتعاقد مع الفرنسي رابيو

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي مؤخرًا عن تعاقده مع اللاعب الفرنسي أدريين رابيو نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي السابق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لـ يوفنتوس عبر تويتر صورة للاعب أدريين رابيو قائلًا عنها بالفرنسية: نراك قريبًا.

ويُذكر أن رابيو انضمّ لصفوف فريق يوفنتوس كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده مع بطل فرنسا بنهاية موسم 2018-2019.

وتحدّث رابيو في المؤتمر الصحفي بعد تعاقده مع يوفنتوس قائلًا: صباح الخير، يوفنتوس كان تواصل معي منذ فترة وبعد تفكير شعرت أن الأفضل هو القدوم لليوفي، فالوقت قد حان.

وتابع رابيو: جيانلويجي بوفون كان تحدث معي عن يوفنتوس، ورأيه كان مهم بالنسبة لي وعلى المستوى الشخصي اعتدنا كثيرًا أن نتحدث معًا.

وأكمل لاعب يوفنتوس الجديد حديثه قائلًا: بعد سبع سنوات في باريس سان جيرمان، أنا جاهز الآن للعب في الدوري الإيطالي، ولم تسنح لي الفرصة بعد للحديث مع المدرب ماوريسيو ساري، ويمكنني فعل أي شيء من أجل المدرب والفريق.

وأضاف رابيو: سأرتدي القميص رقم 25 في صفوف يوفنتوس في الموسم المقبل.