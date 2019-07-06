رسميًّا.. أبها يتعاقد مع سلطان الشريف

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أبها عن تعاقده رسميًّا مع سلطان الشريف؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد.

وأوضح نادي أبها، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن مراسم التوقيع مع سلطان الشريف تمت في مقر النادي، بحضور مدير الاحتراف محمد أبو حثرة.

ولعب سلطان الشريف، صاحب الـ27 عامًا، في الفئات السنية بالنادي الأهلي، وشارك في صفوف نجران من 2014 وحتى 2016، ثم انتقل إلى الرائد حتى 2018، ولعب الموسم الماضي مع فريق الوشم.

ويسعى نادي أبها الصاعد حديثًا إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين؛ للظهور بمستوى جيد وسط الكبار في الموسم الجديد.