رسميًّا.. الإصابة تبعد الغيني كيتا عن الكان 2019

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب نجم نادي ليفربول والمنتخب الغيني الأول، نابي كيتا، حتى نهاية منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وأشار موقع نادي ليفربول الإنجليزي الرسمي، إلى أن كيتا من المتوقع أن يبدأ في استعادة لياقته البدنية نهاية الشهر الجاري، على أن يُشارك في استعدادات الريدز لمنافسات الموسم المقبل.

وشارك كيتا كبديل في مباراة غينيا ضد مدغشقر في دور المجموعات من الكان 2019، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، ولعب أساسيًّا في مواجهة نيجيريا بالجولة الثانية، وتم استبداله في الدقيقة 70، ولم يلعب لقاء بوروندي.

وكان كيتا قد عاد إلى ميلوود، من أجل إجراء المزيد من الفحوصات تحت إشراف الجهاز الطبي لنادي ليفربول الإنجليزي، والاطمئنان على حالته بعد الإصابة.

ويستعد منتخب غينيا الأول لكرة القدم لمواجهة الجزائر، مساء يوم غد الأحد، في إطار مواجهات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة حاليًّا في مصر.