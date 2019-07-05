رسميًّا .. الشباب يتعاقد مع عبدالملك الخيبري

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الشباب، اليوم، عن تعاقده مع اللاعب عبدالملك الخيبري، لاعب نادي الهلال السابق، لمدة موسمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لـ الشباب عبر تويتر أن عبدالملك الخيبري سيرتدي قميص الليث حتى نهاية موسم 2020-2021.

وتعاقد الشباب مع عبدالملك الخيبري كصفقة انتقال حر، بعدما رحل عن الهلال في الفترة الأخيرة دون تجديد عقده.

ويسعى نادي الشباب، للتعاقد مع الصفقات القوية في فترة الانتقالات الصيفية، وذلك من أجل المنافسة على لقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وكان نادي الشباب، احتل المركز الخامس في جدول ترتيب أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي.