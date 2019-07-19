رسميًّا.. العدالة يضم خالد دبيش

المواطن - مروة نبيل

أنهى مجلس إدارة نادي العدالة، اليوم الجمعة، إجراءات التعاقد مع خالد دبيش؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

ونشر حساب نادي العدالة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب خالد دبيش، صاحب الـ20 عامًا، أثناء توقيع عقود انضمامه للفريق رسميًّا، وتمنى له التوفيق في خطوته الجديدة.

ومثل لاعب الوسط خالد دبيش نادي النصر، ويملك تجربة احترافية في صفوف نادي قرطبة الإسباني؛ ما دفع العدالة لضمه، للاستفادة من خبراته، رغم صغر سنه.

ولعب خالد دبيش في صفوف منتخب المملكة من البراعم إلى الفريق الأولمبي، وشارك في عدد من البطولات الدولية، ومنها كأس الخليج ونهائيات آسيا للناشئين، كأس آسيا وكأس الخليج للشباب، وتأهل مع الأخضر إلى كأس العالم للشباب.