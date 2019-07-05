رسميًّا.. سمير نصري ينضم إلى أندرلخت

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أندرلخت البلجيكي، اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميًّا مع النجم الفرنسي سمير نصري في صفقة انتقال حر.

وجاء تعاقد أندرلخت مع سمير نصري بمثابة المفاجأة للجميع، حيث ارتبط اسم النجم الفرنسي خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين أو شباب الأهلي الإماراتي.

وأشارت شبكة “سكاي سبورتس”، إلى أن تعاقد أندرلخت مع سمير نصري جاء بناء على طلب شخصي من فينسينت كومباني، الذي سيُمثل الفريق الأول لكرة القدم كلاعب ومدرب في الموسم الرياضي الجديد.

وسبق أن لعب سمير نصري وفينسينت كومباني سويًّا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ما حفز الأخير لضم النجم الفرنسي إلى أندرلخت البلجيكي رسميًا.

وكان سمير نصري قد تعرض للإيقاف لمدة موسم ونصف؛ بسبب تناوله المنشطات، قبل أن ينضم إلى نادي وست هام يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بشكل مجاني، وانتهى تعاقده معه بعد نهاية الموسم.