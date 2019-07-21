رسميًّا.. محسن ياجور ضمكاوي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ضمك، مساء اليوم الأحد، عن تعاقده رسميًّا مع النجم المغربي محسن ياجور قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي.

ونشر نادي ضمك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لبعض أهداف ومهارات محسن ياجور، متمنيًا له التوفيق في مشواره مع الفريق الضمكاوي في الموسم الجديد.

وتألق محسن ياجور، صاحب الـ34 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي، وتوج بلقب هداف الدوري المغربي الممتاز؛ ما دفع نادي ضمك للتعاقد معه والاستفادة من خبراته.

وصعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ويأمل في تدعيم صفوفه بصفقات قوية، والاستعداد بشكل مميز؛ أملًا في الظهور بشكل جيد في الموسم الرياضي المقبل.