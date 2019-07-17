رسميًّا .. التعاون يُجدد لـ ساندرو مانويل

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي التعاون عن تجديد عقد اللاعب البرازيلي ساندرو مانويل، لاعب وسط سكري القصيم، حتى عام 2022.

ويأتي قرار نادي التعاون بالإبقاء على اللاعب ساندرو مانويل، وذلك بعد تألقه بصورة لافتة للأنظار مع نادي التعاون في الموسم الماضي.

وكان ساندرو مانويل، انضم لـ صفوف فريق التعاون في عام 2015 قادمًا من صفوف فريق كيارا البرازيلي.

ولعب ساندرو مانويل من قبل في صفوف أندية الفتح السعودي وكروزيرو البرازيلي وفريق سانتا كروز البرازيلي.

وكان التعاون وافق مؤخرًا على انتقال اللاعب عبدالفتاح آدم لـ صفوف نادي النصر.

جدير بالذكر، أن نادي التعاون كان فاز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2018-2019 على حساب نادي الاتحاد بثنائية مقابل هدف.