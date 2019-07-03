رسميًّا.. الجزائري مصطفى يحمي عرين الوحدة

المواطن - مروة نبيل

أنهى مجلس إدارة نادي الوحدة تعاقده- رسميًّا- مع حارس مرمى وفاق سطيف، الجزائري مصطفى زغبة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الموسم المقبل.

ويُعد مصطفى زغبة، صاحب الـ28 عامًا، واحدًا من أفضل حراس المرمى الجزائريين حاليًّا، وكان هدفًا لنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، كما أكدت تقارير صحافية اهتمام ناديي الهلال وضمك بضمه في الميركاتو الصيفي.

وشارك مصطفى زغبة مع اتحاد الحراش ووفاق سطيف

ولعب مصطفى زغبة في صفوف وفاق مسيلة، مولودية العلمة، أمل مروانة، اتحاد الحراش ووفاق سطيف، وشارك مع الحراش وسطيف في 94 مباراة بمختلف البطولات، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 43 مواجهة.

وفاز زغبة مع وفاق سطيف ببطولة الجزائر وكأس السوبر الجزائري عام 2017، ووصل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2017/ 2018، وحصل على جائزة أفضل حارس جزائري موسمي 2017/ 2018 و2018/ 2019.