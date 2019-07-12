رسميًّا.. الراشد رئيسًا للجنة المسابقات

المواطن - مروة نبيل

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة، تعيين أحمد بن راشد الراشد رئيسًا للجنة المسابقات.

وذكرت الرابطة، في بيان، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن مجلس الإدارة اعتمد تشكيل لجنة المسابقات الخاصة بتنظيم مسابقتي الدوري السعودي للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وتضم لجنة المسابقات التي اختارها أعضاء مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين بأغلبية التصويت، أحمد بن راشد رئيسًا، وعضوية كل من عبدالعزيز بن ناصر الحميدي وعبدالمجيد بن عبدالرحمن المنصور.

وسبق أن أعلنت الرابطة انطلاق بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم 22 أغسطس المقبل، على أن تنطلق منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى يوم 20 من الشهر ذاته.