رسميًّا .. السويكت رئيسًا لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

فاز صفوان السويكت برئاسة نادي النصر ولمدة أربع سنوات، وذلك بعد انتخابه من قبل أعضاء الجمعية العمومية، والتي انعقدت اليوم في مقر النصر في مدينة الرياض.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر، أن صفوان السويكت سيكون رئيسًا لـ النصر من عام 2019 حتى عام 2023.

ونجحت قائمة صفوان السويكت في التفوق على قائمتي نصر النصر وصالح الأطرم خلال تصويت أعضاء الجمعية العمومية.

وقبل عقد الجمعية العمومية، كان عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي السابق لـ النصر، قال بأن أعضاء الجمعية العمومية لـ النصر استقروا على اختيار صفوان السويكت رئيسًا لـ النصر وخلافة سعود آل سويلم في منصب رئيس النصر.

ويذكر أن المرشح السابق لرئاسة النصر تركي الدهام كان أعلن انسحابه من الانتخابات حرصًا على المصلحة العامة للنادي.