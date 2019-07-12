رسميًّا.. العدالة يضم شراحيلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي العدالة عن تعاقده- رسميًّا- مع رياض شراحيلي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

ونشر حساب نادي العدالة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب رياض شراحيلي أثناء توقيع عقود انضمامه لمدة موسم رياض واحد.

ومثل رياض شراحيلي الفئات السنية في نادي النصر، ثم انتقل إلى الفتح، ومنه إلى صفوف الطائي، ولعب الموسم الماضي في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي.

ويسعى مجلس إدارة نادي العدالة للتعاقد مع لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وإعداد الفريق الأول لكرة القدم بأفضل شكل ممكن؛ أملًا في الظهور بمستوى جيد الموسم المقبل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة نجح في التأهل إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه.