رسميًّا .. العويشير ينضم لـ الشباب

المواطن - محمد سمعه

تعاقد نادي الشباب- منذ قليل- مع الحارس عبدالله العويشير على سبيل الإعارة، قادمًا من نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لـ نادي الشباب عبر تويتر أن الليث استعار الحارس عبدالله العويشير لمدة عام من نادي النصر.

ولعب عبدالله العويشير في صفوف نادي أحد في الموسم الماضي على سبيل الإعارة من العالمي.

من ناحية أخرى، منح المدرب الأرجنتيني خورخي الميرون لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بـ الشباب راحة اليوم السبت من التدريبات، على أن يُعاود الفريق تدريباته بداية من غدٍ الأحد.

وجاء خورخي ألميرون لتدريب نادي الشباب خلفًا للمدرب الروماني ماريوس سوموديكا والذي رحل بعد احتلال الليث للمركز الخامس في جدول ترتيب أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي.

وكان الحارس عبدالله العويشير، حارس أحد السابق، أثار غضب جمهور الهلال في الدوري بالموسم الماضي، أثناء مباراة الهلال وأحد، حيث احتفل بتعادل أحد مع الهلال عن طريقة إجراء رقصة “الدودة” أمام الجماهير الهلالية في ملعب جامعة الملك سعود.