رسميًّا.. الفيحاء يتعاقد مع نيتو

المواطن - مروة نبيل

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي، إجراءات التعاقد رسميًّا مع البرازيلي أنجيلو نيتو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

ونشر حساب نادي الفيحاء الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب البرازيلي نيتو أثناء توقيع العقود، بعد اجتيازه للفحوصات الطبية بنجاح.

وتمت مراسم توقيع التعاقد مع نيتو، مساء اليوم الاثنين، بمقر إقامة نادي الفيحاء في معسكر هولندا، بحضور عضو مجلس الإدارة حسام الربيعة ومدير الفريق الدكتور محمد السليمان وإداري الفريق مساعد الثبيتي.

ويلعب نيتو، صاحب الـ28 عامًا، في مركز الوسط المتقدم، وجاء إلى صفوف الفيحاء قادمًا من صفوف نادي ساو كايتانو البرازيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.