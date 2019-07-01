رسميًّا.. الفيصلي يضم خالد الغامدي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيصلي عن تعاقده- رسميًّا- مع النجم خالد الغامدي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم رياضي واحد.

ونشر حساب نادي الفيصلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع الظهير الأيمن خالد الغامدي صاحب الـ31 عامًا، لعقود انضمامه إلى عنابي سدير.

ويملك خالد الغامدي خبرة كبيرة، حيث لعب في صفوف إف سي ويل، القادسية، النصر والرائد، وتوج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2014/ 2015، كأس ولي العهد 2014، وبطولة بني ياس الدولي موسم 2013/ 2014.

ويسعى مجلس إدارة نادي الفيصلي لضم العديد من اللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية؛ أملًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بمستوى جيد في الموسم الرياضي الجديد.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي منافسات الموسم الماضي في المركز السادس بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة.