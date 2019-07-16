رسميًّا.. الوحدة يضم الأسترالي جودوين

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الوحدة عن تعاقده- رسميًّا- مع نجم نادي أدلايد الأسترالي كرايج جودوين؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

وجاء تعاقد نادي الوحدة مع الأسترالي جودوين، صاحب الـ28 عامًا، بعد فك ارتباطه بالتراضي مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الجزائري زيدان مباراكو.

ويسعى مجلس إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر لإعداد الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، والتعاقد مع صفقات قوية في الميركاتو الصيفي، استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي، محتلًّا المركز السابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة.