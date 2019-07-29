رسميًّا.. بيراميدز يتعاقد مع مدافع الرائد السابق

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي بيراميدز المصري عن تعاقده- رسميًّا- مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، محمد عطوة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع محمد عطوة على عقود انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المصري لمدة 5 مواسم، وذلك بعد اجتيازه الفحص الطبي.

وكانت إدارة نادي الرائد قد وقعت مخالصة مالية مع المدافع المصري محمد عطوة بالتراضي بين الطرفين، ووجهت شكرها إليه على ما قدمه خلال الفترة الماضية، وتمنت له التوفيق في حياته المستقبلية.

ولعب المصري محمد عطوة، صاحب الـ30 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمدة موسم ونصف، وقدم مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم الموسم الماضي، حيث شارك معه في 27 مباراة، وغاب عن 3 لقاءات فقط في الدوري السعودي للمحترفين، ولم يُستبدل في أي مواجهة.