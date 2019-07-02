رسميًّا.. رئيس هيئة الرياضة يعتمد مجلس الوحدة برئاسة أزهر

المواطن - مروة نبيل

اعتمد رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة نادي الوحدة الجديدة برئاسة سلطان أزهر.

وجاء مجلس إدارة نادي الوحدة خلال الأربعة أعوام المقبلة كالتالي؛ سلطان أزهر رئيسًا، عبدالعزيز القرشي نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ عبدالعزيز الخيمي، توفيق تونسي، عبدالله الثقفي وفيصل بن قايد بن سعيد.

وبعد اعتماد مجلس إدارة نادي الوحدة رسميًّا، ستبدأ الإدارة برئاسة سلطان أزهر في إعداد الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، والتعاقد مع صفقات قوية في الميركاتو الصيفي، استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي، محتلًّا المركز السابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة.