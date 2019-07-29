رسميًّا.. رينارد مدربًا للأخضر

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لقيادة المنتخب الوطني الأول خلال الفترة المقبلة.

ونشر حساب الاتحاد السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أعلن من خلاله تعاقده مع رينارد لقيادة الأخضر، بعد مسيرة تدريبية مميزة مع منتخبات زامبيا وكوت ديفوار والمغرب.

وظل منصب مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم شاغرًا منذ عدم التجديد مع المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، بعد خسارة الأخضر ضد اليابان في دور الـ16 من كأس أمم آسيا.

ورحل رينارد، صاحب الـ51 عامًا، عن المنتخب المغربي الأول لكرة القدم بعد توديع أسود الأطلس لمنافسات بطولة كأس أمم إفريقيا “الكان 2019″، التي أُقيمت مؤخرًا في مصر، من دور الـ16 عقب الخسارة أمام بنين بركلات الترجيح.

ونجح رينارد في الفوز مع منتخب زامبيا بلقب كأس أمم إفريقيا 2012، وحصل على البطولة ذاتها مع منتخب كوت ديفوار عام 2015، وقاد المغرب إلى الصعود لنهائيات كأس العالم 2018، بعد غياب دام 20 عامًا.