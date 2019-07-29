رسميًّا.. سييرا يُحدد أجانب الاتحاد في الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

استقر المدير الفني التشيلي، خوسيه سييرا، على الرباعي الأجنبي في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في قائمة دوري أبطال آسيا 2019.

وقرر سييرا ضم الرباعي التشيلي كارلوس فيلانويفا ولويس خيمينيز، الأرجنتيني إيميليانو فيتشو والبرازيلي رومارينهو في قائمة الاتحاد الآسيوية قبل انطلاق منافسات دور الـ16.

ويُعد الثنائي المغربي مروان دا كوستا وكريم الأحمدي، أبرز المستبعدين من قائمة الاتحاد الآسيوية، خاصة أنهما ظهرا بشكل مميز، سواء مع العميد أو منتخب بلادهم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، الشهر المقبل، ويسعى لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي.