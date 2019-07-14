رصاصة مهرب تصيب شرطيًّا بالحرجة

رصاصة مهرب تصيب شرطيًّا بالحرجة

2019/07/15
الساعة 12:29 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
1650
0
طباعة
المواطن- فهد القحطاني - الحرجة

أطلق مهرب مخدرات النار على رجال الأمن بمركز الفيض بالحرجة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأنه عند الساعة 8:30 مساء الجمعة 9/ 11/ 1440هـ، وأثناء قيام دورية أمن مركز شرطة الفيض بمحافظة الحرجة بمتابعة إحدى المركبات التي تم الاشتباه بها؛ وذلك للتحقق من وضعها، بادر من فيها بإطلاق النار تجاه رجال الأمن؛ مما اقتضى الرد على مصدر النيران بالمثل وتعقب المركبة والقبض على قائدها.

وأوضح أن الجاني مواطن في العقد الرابع، حيث تم ضبط السلاح المستخدم بالمركبة التي اتضح أنها مسروقة، كما ضبط بحوزته 502 قرص كبتاجون، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

ولفت إلى أنه نجم عن تبادل إطلاق النار إصابة أحد رجال الأمن، وتم نقله إلى المستشفى وحالته الصحية مستقرة.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم