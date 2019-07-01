رغم العقوبة .. تشيلسي يتعاقد مع نجم ريال مدريد نهائيًا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن تعاقده بصورة نهائية مع اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان كوفاسيتش لعب في موسم 2018-2019 مع نادي تشيلسي على سبيل الإعارة من ريال مدريد ولمدة موسم واحد.

وذكرت شبكة جول الرياضية، أن تشيلسي دفع 45 مليون يورو للتعاقد مع كوفاسيتش في فترة الانتقالات الصيفية، لتكون الصفقة الكرواتية هي الصفقة الوحيدة لـ البلوز في صيف العام الجاري.

ويُذكر أن نادي تشيلسي لا يفكر في التعاقد بصورة نهائية مع اللاعب الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي.

ونجح تشيلسي في التعاقد مع كوفاسيتش، بعدما طلب من المحكمة الرياضية تأجيل تنفيذ عقوبة منع الفريق الإنجليزي من إبرام صفقات كما عُوقب من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر معاقبة تشيلسي بحرمانه من إبرام أي صفقات في فترتي انتقالات، حيث ستستمر العقوبة مع البلوز في يناير 2020 وفي صيف العام المقبل.