رغم انضمامه لـ النصر .. هذا الفريق سعى لضم حمدالله

المواطن - محمد سمعه

كشف الناقد الرياضي سعود الصرامي عن أن المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر، كان سينضم لنادي الوحدة في يناير الماضي، وذلك في حال عدم نجاحه مع أصفر العاصمة.

وقال الصرامي: لم أكن أعرف عبدالرزاق حمدالله جيدًا عندما انضم لصفوف النصر في صيف 2018 من نادي الريان القطري، وعبدالله خوقير نائب رئيس الوحدة، أخبرني بأن النادي كان سيضم حمدالله في فترة الانتقالات الشتوية بعام 2019 في حال عدم نجاحه مع النصر.

وأضاف الناقد الرياضي: حمدالله الآن أثبت أنه قيمة فنية كبيرة وساهم في تتويج النصر بلقب الدوري في الموسم الماضي، ورئيس الريان كان “غبيًا” للتفريط في حمدالله.

وكان حمدالله أحرز 35 هدفًا في الدوري السعودي بالموسم الماضي، كما تُوج بلقب أفضل لاعب محترف في دوري المحترفين عن الموسم الماضي.

ويُذكر أن نادي النصر، كان أنهى حالة الجدل حول مصير حمدالله، وأعلن عن تجديد عقده لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، بعدما وافقت إدارة صفوان السويكت على زيادة الراتب لـ حمدالله في عقده الجديد من 11 مليون ريال إلى 25 مليون ريال.