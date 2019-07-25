رقم قياسي لنجم الأهلي المصري

المواطن - محمد سمعه

نجح النادي الأهلي المصري في التتويج بالأمس بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2018-2019، وذلك بعد الفوز على نادي المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري.

وتمكّن الأهلي المصري من الفوز بلقب الدوري رقم 41 له وللموسم الرابع على التوالي، كما حقق اللاعب حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي رقمًا قياسيًا، وذلك بعد حصد المارد الأحمر للقب الدوري رقم 41.

أصبح رصيد حسام عاشور 12 دوريًا مع الأهلي المصري، ليتساوى قائد الأهلي مع عدد البطولات التي نالها الزمالك في الدوري المصري، حيث سبق للزمالك الفوز بـ12 لقبًا في الدوري كان آخرها في موسم 2014-2015.

وبعد حصد الأهلي المصري للقب الدوري، يستعد المارد الأحمر لمواجهة نادي الزمالك يوم الأحد المقبل في قمة الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري المصري حيث تُقام المباراة على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وعانى الأهلي المصري كثيرًا في الموسم الجاري، حيث ودّع بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور الثمانية، وذلك بعد السقوط أمام نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب، وفاز الأهلي في لقاء الإياب بهدف دون رد.

وسيركز الأهلي المصري على الفوز على الزمالك وإنهاء الموسم بصورة جيدة، من أجل الاستعداد للمباريات المتبقية في بطولة كأس مصر ولخوض الدور التمهيدي في بطولة دوري أبطال إفريقيا في موسم 2019-2020.

وصعد حسام عاشور للعب مع الفريق الأول بـ الأهلي المصري في موسم 2004-2005، وقت وجود المدرب البرتغالي مانويل جوزيه.

حقق حسام عاشور مع الأهلي المصري خمسة ألقاب في بطولة دوري أبطال إفريقيا كان آخرها في عام 2013 على حساب نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

تولى المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي تدريب الفريق الأول في الأهلي المصري بعد إقالة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.