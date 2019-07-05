ركلات الترجيح تُقصي أسود الأطلس في مباراة المغرب ضد بنين

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة المغرب ضد بنين، منذ قليل، بتأهل المنتخب البنيني إلى دور الثمانية في بطولة كأس أمم إفريقيا بعد الفوز بركلات الترجيح على المنتخب المغربي.

بدأ الشوط الأول من مباراة المغرب ضد بنين، بأداء هادئ من قبل المنتخبين، حيث لم ينجح منتخب المغرب في صنع أي فرصة هجومية خطيرة على شباك المنتخب البنيني.

الشوط الأول:

وانتهى الشوط الأول من مباراة المغرب ضد بنين، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من مباراة المغرب ضد بنين بدأت الإثارة؛ حيث تمكن منتخب بنين من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب مواز أدليهو في الدقيقة الثالثة والخمسين مستغلًّا خطأ في تمركز لاعبي منتخب المغرب دفاعيًّا.

وحاول المنتخب المغربي، بعد ذلك الرد سريعًا خلال مباراة المغرب ضد بنين، حيث أهدر منتخب المغرب فرصتين محققتين من أجل إحراز هدف التعادل.

وبعد معاناة، تمكن المنتخب المغربي من إحراز هدف التعادل في مباراة المغرب ضد بنين عبر اللاعب يوسف النصيري في الدقيقة الخامسة والسبعين بعد تمريرة متقنة من النجم مبارك بوصوفة.

الشوط الثاني:

وجاءت فرصة ذهبية لـ المنتخب المغربي من أجل إحراز الهدف الثاني في مباراة المغرب ضد بنين والتأهل مباشرة لدور الثمانية، لكن حكيم زياش أهدر ركلة جزاء للمنتخب المغربي في الدقيقة الخامسة والتسعين، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ذهبت مباراة المغرب ضد بنين إلى شوطين إضافيين، لكن التعادل الإيجابي استمر كما هو حتى لجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

وتفوق المنتخب البنيني في ركلات الترجيح في مباراة المغرب ضد بنين، حيث سجل أربع ركلات مقابل ركلة وحيدة لـ المنتخب المغربي.

وكانت مباراة المغرب ضد بنين، أُقيمت على ملعب السلام في مدينة القاهرة المصرية وانطلق اللقاء في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية.