ركلات الترجيح تُنقذ يوفنتوس ضد إنتر ميلان

المواطن - مروة نبيل

نجح اليوفي في حسم مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية لصالحه بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

يوفنتوس ضد إنتر ميلان

وبدأت مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان بضغط كبير للاعبي اليوفي، وسدد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كرة قوية تصدى لها حارس المرمى سمير هاندانوفيتش.

وأنقذ حارس اليوفي تشيزني مرماه من فرصة هدف بعد تسديدة سينسي من ركلة حرة ثابتة، ونجح الفريق الإيطالي في تسجيل الهدف الأول في مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الدقيقة العاشرة، عن طريق ماتياس دي ليخت الذي هز شباكه بالخطأ.

واستمرت محاولات اليوفي في تسجيل التعادل، ومرت رأسية رونالدو فوق المرمى في الدقيقة 31، وأهدر بيريسيتش فرصة تسجيل هدف ثان في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان بتقدم الفريق الإيطالي.

رونالدو وبوفون يتألقان

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سدد بيريستيش كرة قوية في الدقيقة 47، إلا أن حارس المرمى البديل جيانلويجي بوفون أنقذها، وكاد رونالدو أن يتعادل في الدقيقة 53، ولكن الحارس البديل باديلي أبعدها لركنية.

ونجح رونالدو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 68 من ركلة حرة ثابتة، قبل أن يُهدر النجم البرتغالي انفرادًا بالمرمى في الدقيقة 74، واستمرت محاولات الفريقين، لينتهي الوقت الأصلي في مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان بالتعادل بنتيجة 1/1.

ولعب الفريقان ركلات الترجيح، والتي شهدت تألق لافت من بوفون ليقود اليوفي لتحقيق الفوز في مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان اليوم.