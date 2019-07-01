روابط موعد ومكان حجز المقابلة للمرشحين للوظائف التعليمية بمختلف المناطق

المواطن - الرياض

أتاحت وزارة التعليم روابط لإدارات التعليم المختلفة، والمراكز التابعة لها بالمملكة، والتي أوضحت من خلالها (موعد ومكان حجز المقابلة للمرشحين للوظائف التعليمية).

وتتيح هذه الروابط التيسير على المرشحين والمرشحات للوصول لمعلومات أكثر حول مكان المقابلة الشخصية، وذلك وفقاً للروابط الموضحة أدناه.

الإدارات:

1- إدارة التعليم بمنطقة الرياض (الرابط).

2- إدارة التعليم بمحافظة الخرج (الرابط).

3- إدارة التعليم بمحافظة شقراء (الرابط).

4- إدارة التعليم بمحافظة القويعية (الرابط).

5- إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي (الرابط).

6- إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق (الرابط).

7- إدارة التعليم بمحافظة المجمعة (الرابط).

8- إدارة التعليم بمحافظة الغاط (الرابط).

9- إدارة التعليم بمنطقة القصيم (الرابط).

10- إدارة التعليم بمحافظة الرس (الرابط).

11- إدارة التعليم بالبكيرية (الرابط).

12- إدارة التعليم بمحافظة عنيزة (الرابط).

13- إدارة التعليم بمحافظة المذنب (الرابط).

14- إدارة التعليم بمحافظة عفيف (الرابط).

15- إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج (الرابط).

16- إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر (الرابط).

17- إدارة التعليم بمحافظة الزلفي (الرابط).

18- إدارة التعليم بمحافظة المهد (الرابط).

19- إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة (الرابط).

20- إدارة التعليم بمحافظة ينبع (الرابط).

21- إدارة التعليم بمحافظة العلا (الرابط).

22- إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة (الرابط).

23- إدارة التعليم بمحافظة الطائف (الرابط).

24- إدارة التعليم بمحافظة الليث (الرابط).

25- إدارة التعليم بمحافظة القنفذة (الرابط).

26- إدارة التعليم بجدة (الرابط).

27- إدارة التعليم بالقريات (الرابط).

28- إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية (الرابط).

29- إدارة التعليم بمنطقة الجوف (الرابط).

30- إدارة التعليم بمنطقة تبوك (الرابط).

31- إدارة التعليم بمنطقة حائل (الرابط).

32- إدارة التعليم بحفر الباطن (الرابط).

33- إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية (الرابط).

34- إدارة التعليم بمحافظة الأحساء (الرابط).

35- إدارة التعليم بمنطقة الباحة (الرابط).

36- إدارة التعليم بالمخواة (الرابط).

37- إدارة التعليم بمحافظة بيشة (الرابط).

38- إدارة التعليم بمنطقة عسير (الرابط).

39- إدارة التعليم بمحايل عسير (الرابط).

40- إدارة التعليم بمحافظة النماص (الرابط).

41- إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع (الرابط).

42- إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة (الرابط).

43- إدارة التعليم بمنطقة نجران (الرابط).

44- إدارة التعليم بمحافظة صبيا (الرابط).

45- إدارة التعليم بمنطقة جازان (الرابط).

46- إدارة التعليم بمحافظة شرورة (الرابط).

47- إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب (الرابط).

طريقة التقديم (نظام المقابلات):

– من خلال الرابط التالي:

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