روحاني يهدد بخطوة جديدة والتنفيذ بعد 7 يوليو

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هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني أوروبا من أن بلاده “سوف تتخذ الخطوة المقبلة” في رفع مستوى تخصيب اليورانيوم الأحد المقبل.

وتأتي تصريحات روحاني، اليوم الأربعاء، لتزيد الضغط على شركائها الأوروبيين لإنقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي، بحسب سكاي نيوز.

وهدد روحاني برفع مستوى تخصيب اليورانيوم “بقدر ما يلزم”، وأضاف أنه إذا لم تفِ الدول التي لا تزال ضمن الاتفاق النووي بوعودها فسيعود مفاعل آراك لأنشطته السابقة بعد 7 يوليو.

وقال روحاني “إذا كنتم تريدون التعبير عن الأسف وإصدار بيان، يمكنكم القيام بذلك الآن”.