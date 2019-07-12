رودريجيز يقترب من الدوري التركي

المواطن - مروة نبيل

اقترب نجم الرأس الأخضر، جاري رودريجيز، من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والانتقال إلى الدوري التركي.

وأكدت صحيفة HURRIYET، أن رودريجيز اتفق مع مسؤولي نادي فنربشخة التركي على كافة تفاصيل انضمامه إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع إمكانية التجديد لعام آخر.

وأوضحت أن رودريجيز اتفق مع مسؤولي فنربخشة على الحصول على راتب سنوي يصل إلى 2 مليون يورو، في حين أنه يتقاضى حاليًّا من نادي الاتحاد 4 ملايين يورو سنويًّا.

وكان رودريجيز قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من غلطة سراي التركي، ولكنه لم يقدم المستوى المتوقع منه مع العميد.

وشارك رودريجيز في 11 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك، ونجح في تسجيل هدف واحد.