رومارينيو: تدريبات الاتحاد كانت قاسية

المواطن - محمد سمعه

تحدث البرازيلي رومارينيو مهاجم نادي الاتحاد عن معسكر العميد في بريطانيا والذي أُقيم خلال الفترة الأخيرة.

وقال رومارينيو: الفريق استهل المعسكر بكل قوة، منذ اليوم الأول، والتدريبات كانت قاسية للغاية.

وأضاف رومارينيو: نحن شعرنا بتغيير كبيرفي طريقة اللعب خلال المعسكر، وسييرا دائمًا يركز على التمرين بالكرة وهذا أكثر ما لفت انتباهي.

ويذكر أن الاتحاد كان أنهى معسكره في بريطانيا بالخسارة من نادي أثيرتون الإنجليزي بثنائية دون رد.

ويخوض نجوم نادي الاتحاد حاليًا المرحلة الأخيرة من الفترة الإعدادية للموسم الجديد في مدينة دبي الإماراتية.

وخسر نادي الاتحاد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي، لصالح نادي التعاون بثنائية مقابل هدف.

لعب رومارينيو مع نادي الجزيرة الإماراتي في بطولة كأس العالم للأندية في عام 2017، حيث نال لقب هداف البطولة بالمناصفة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني السابق.