رومارينيو: هذا ما أعد به جماهير الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب البرازيلي رومارينيو مهاجم نادي الاتحاد عن وعده الذي سيقاتل لتحقيقه في الموسم الجديد لصالح جماهير العميد.

وقال رومارينيو: لديّ ثقة كبيرة في دعم الجمهور الاتحادي لنا في الموسم الجاري، وأعد الجماهير بأننا سنكون عند تطلعاتها وأحلامها.

وكان رومارينيو تحدّث عن قوة التدريبات الاتحادية في معسكر بريطانيا للاعبي العميد، مضيفًا أن لاعبي الاتحاد شعروا بتغيير في طريقة اللعب خلال المعسكر.

ويخوض نجوم نادي الاتحاد حاليًا المرحلة الأخيرة من الفترة الإعدادية للموسم الجديد في مدينة دبي الإماراتية.

وخسر نادي الاتحاد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي، لصالح نادي التعاون بثنائية مقابل هدف.

لعب رومارينيو مع نادي الجزيرة الإماراتي في بطولة كأس العالم للأندية في عام 2017، حيث نال لقب هداف البطولة بالمناصفة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني السابق.