روما عينه على هيجواين

المواطن - مروة نبيل

يسعى نادي روما الإيطالي للحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، نجم نادي يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، اليوم الاثنين، أن نادي روما مستعد لفعل أي شيء، من أجل ضم هيجواين، ويُحاول إغراء النجم الأرجنتيني بمنحه شارة القيادة.

وأضاف الموقع الإيطالي أن يوفنتوس سيكون حريصًا على تسهيل عملية انتقال هيجواين إلى صفوف روما في الميركاتو الصيفي، نظرًا لجود ماندزوكيتش وكريستيانو رونالدو، بجانب قُرب تعاقده مع نجم إنتر ميلان، ماورو إيكاردي.

وأشار “توتو ميركاتو”، إلى أن راتب هيجواين السنوي يُعد بمثابة العائق حتى الآن، حيث يحصل على 6.5 مليون يورو، في حين يرغب روما في تقليله إلى 4.5 مليون يورو فقط في الموسم الواحد.

وعانى هيجواين خلال منافسات الموسم الماضي، حيث لعب على سبيل الإعارة في صفوف ميلان الإيطالي ثم تشيلسي الإنجليزي، ولم يظهر بالمستوى المتوقع في التجربتين.