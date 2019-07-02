رونار يُطارد حلمه الخاص بعد الفوز في مباراة South africa vs morocco

المواطن - محمد سمعه

نجح المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في تحقيق العلامة الكاملة وذلك بعد الفوز في مباراة South africa vs morocco بالأمس بهدف دون ردّ ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات، في المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة في مصر.

وكانت مباراة South africa vs morocco، شهدت تألقًا كبيرًا من النجم المغربي مبارك بوصوفة والذي سجل هدف المباراة الوحيد لأسود الأطلس في الدقيقة التاسعة والثمانين بطريقة أكثر من رائعة.

ويُذكر أن المدرب الفرنسي هيرفي رونار المدير الفني للمنتخب المغربي صرّح بعد مباراة South africa vs morocco، وقال بأن منتخب المغرب تفوق على نفسه وتصدر مجموعة الموت كما أُطلق عليها قبل انطلاق البطولة.

حلم خاص لـ رونار

ويسعى المدرب الفرنسي هيرفي رونار بعد نهاية مباراة South africa vs morocco إلى الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 مع المنتخب المغربي، ليكون أول مدرب في تاريخ البطولة الإفريقية يُحقق اللقب مع ثلاثة منتخبات مختلفة، حيث سبق لـ رونار الفوز باللقب مع المنتخب الزامبي في عام 2012 ومع منتخب كوت ديفوار في عام 2015.

وكانت مباراة South africa vs morocco، أُقيمت على ملعب السلام في مدينة القاهرة المصرية.

ونجح المنتخب المغربي في تحقيق أول فوز له في تاريخ مواجهات South africa vs morocco، بفضل هدف مبارك بوصوفة، حيث انتظر منتخب المغرب 21 عامًا، من أجل تحقيق الفوز على منتخب جنوب إفريقيا المُلقب بالأولاد.

وحصد اللاعب مبارك بوصوفة نجم نادي الشباب لقب رجل مباراة South africa vs morocco، بعد هدفه القاتل لمنتخب أسود الأطلس.

واحتلّ منتخب المغرب صدارة المجموعة الرابعة بعد الفوز في لقاء South africa vs morocco برصيد تسع نقاط، أما منتخب كوت ديفوار فاحتل المركز الثاني برصيد ست نقاط بعد الفوز على منتخب ناميبيا برباعية مقابل هدف في الجولة الثالثة.