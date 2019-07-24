رونالدو: الفوز على الإنتر مستحق

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، أن اليوفي استحق الفوز ضد إنتر ميلان ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال.

وكان الوقت الأصلي في مباراة يوفنتوس ضد ميلان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ونجح اليوفي في تحقيق الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4/3.

وقال كريستيانو رونالدو خلال تصريحاته لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية: “نحن لعبنا بشكل جيد خاصةً في الشوط الثاني، أعتقد أننا استحقينا الفوز بالمباراة”.

وتابع: “إنتر ميلان لعب مباراة جيدة، إنه فريق رائع مع مدرب عظيم (كونتي).. أمر رائع أن تلعب دائمًا ضد إنتر، لأنه واحد من أقوى منافسينا، ويسعدنا دائمًا خوض مباريات تحضيرية أمام فرق قوية”.

واختتم النجم البرتغالي تصريحاته بشأن مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان اليوم قائلًا: “من دواعي سروري أن أتواجد هنا في الصين، الجماهير كانت رائعة، وكانوا داعمين لي وليوفنتوس”.

ويسعى كريستيانو رونالدو الاستعداد بشكل مميز مع يوفنتوس، أملًا في قيادته لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد خروجه على يد أياكس أمستردام الهولندي في النسخة الماضية.