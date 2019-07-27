رونالدو يكشف مخططه مع يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

يحلم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، في أن يقود البيانكونيري للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا في موسم 2019-2020.

وفي الموسم الأول للاعب البرتغالي مع يوفنتوس، ودع البيانكونيري دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي من دور الثمانية على يد نادي أياكس أمستردام الهولندي.

ومثل خروج يوفنتوس من دور ربع النهائي صدمة كبيرة للنجم البرتغالي، والذي نجح قبلها في التتويج بدوري الأبطال الأوروبي مع ريال مدريد في صيف 2018 على حساب نادي ليفربول الإنجليزي

من ناحية أخرى، قد يتجه نادي يوفنتوس للموافقة على رحيل اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويذكر أن تقارير صحافية قالت: إن نادي توتنهام تقدم بعرض مالي قدره 80 مليون جنيه إسترليني من أجل إقناع باولو ديبالا بالرحيل عن صفوف يوفنتوس.

وكان نادي يوفنتوس نجح خلال صيف العام الجاري في التعاقد مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي السابق، ليخلف المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري، والذي أعلن رحيله عن صفوف يوفنتوس بنهاية موسم 2018-2019.

تُوج نادي يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي والسوبر الإيطالي عن موسم 2018-2019.

وسيستعد يوفنتوس خلال الفترة المقبلة لمواجهة نادي لاتسيو على لقب كأس السوبر الإيطالي، حيث تُقام المباراة مجددًا في المملكة العربية السعودية مثل مباراة الموسم الماضي بين فريقي يوفنتوس وميلان.

وكان كريستيانو رونالدو قاد نادي يوفنتوس للفوز بلقب السوبر الإيطالي على حساب ميلان بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

ونجح نادي يوفنتوس خلال تاريخه في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في مناسبتين، كان آخرها في عام 1996.

وخسر نادي يوفنتوس نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا مرتين في آخر خمسة أعوام؛ حيث كانت الأولى ضد برشلونة الإسباني في 2015، والثانية ضد ريال مدريد في 2017.