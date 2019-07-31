روي فيتوريا: هذا السر وراء موافقتي على تدريب النصر

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن أسباب موافقته على تدريب أصفر العاصمة في الموسم الماضي.

وخلال معسكر النصر في البرتغال، قال روي فيتوريا: قوة المنافسة بين الهلال والنصر، جعلتني أوافق على تدريب العالمي، حقيقة كان لدي يومان لرفض أو قبول عرض النصر وتوقيع عقود تدريب الفريق، على الفور وافقت وقلت بأن القدوم لـ السعودية هو تحدٍّ خاص لي.

وأضاف فيتوريا: كان لابد من الفوز بالدوري؛ ولهذا جئت إلى الفريق ونجحت في فرض أسلوبي من أجل تحسين النتائج، ولاعبو النصر تجاوبوا معي بشكل مذهل.

وتابع روي فيتوريا: صحيح أن نادي الهلال كان يسبق النصر في جدول الترتيب، بفارق ست نقاط، ولكن النصر ركّز على هدفه وهو الفوز بكل المباريات من أجل اقتناص لقب الدوري السعودي.

وأكمل روي فيتوريا حديثه قائلًا: بطولة دوري أبطال آسيا، نركز عليها لتحقيق نتائج إيجابية بها، وما يهمني هو التألق في مباراتي دور ثمن النهائي للعبور لدور الثمانية.

واختتم روي فيتوريا حديثه قائلًا: اشتركت في قائمة العضوية الذهبية بنادي النصر، ليفهم جمهور النصر رسالة مهمة وهو أنني جزء من هذا النادي في كل أحواله.