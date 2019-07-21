رياح مثيرة للأتربة على 4 محافظات

المواطن - جدة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدني في مدى الرؤية على محافظات جدة والليث والقنفذة ورابغ, وتستمر حتى التاسعة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي المدينة المنورة، مكة المكرمة خاصةً الأجزاء الساحلية منها.

كما يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-48 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج صف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.