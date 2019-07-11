رياض محرز يتخلص من العقدة

المواطن - محمد سمعه

تأهل المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم بقيادة اللاعب رياض محرز إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، وذلك بعد الفوز بالأمس على حساب منتخب ساحل العاج بركلات الجزاء الترجيحية.

وقدّم رياض محرز أداءً مميزًا في مباراة الجزائر وساحل العاج، وظل يُقاتل بقوة وذلك من أجل إحراز الهدف الأول له في المباراة، ولكن دون فائدة في ظل تماسك دفاعي قوي من قبل لاعبي منتخب ساحل العاج.

وبعد فوز المنتخب الجزائري على حساب منتخب ساحل العاج، نجح اللاعب رياض محرز في كسر العقدة ألا وهي العبور للدور نصف النهائي والثأر من منتخب كوت ديفوار والذي أخرج منتخب محاربي الصحراء من دور الثمانية في نسخة كأس أمم إفريقيا عام 2015.

جدير بالذكر أن رياض محرز كان صرّح قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا، أنه يركز مع منتخب بلاده وذلك من أجل قيادة محاربي الصحراء للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا.

ويسعى رياض محرز لقيادة المنتخب الجزائري للتتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية، في تاريخ المنتخب الجزائري بعد الفوز باللقب للمرة الأولى في عام 1990.

الدوري الإنجليزي مفتاح الفوز بالبطولة الإفريقية

وقبل إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا، كان رياض محرز فاز بلقب الدوري الإنجليزي مع نادي مانشستر سيتي للمرة الثانية في مسيرته، خاصة أنه سبق لـ رياض محرز الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مع نادي ليستر سيتي في موسم 2015-2016.

وسجّل رياض محرز حتى الآن هدفين في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة في مصر، بواقع هدف في شباك منتخب كينيا وهدف في شباك منتخب غينيا الاستوائية.

وفي مباراة ساحل العاج والجزائر، قاتل رياض محرز مع زملائه للتأهل لدور الأربعة وبكى كذلك زميله بغداد بونجاح نجم نادي السد القطري والمدرب جمال بلماضي بعد التأهل العصيب على حساب الأفيال الإيفوارية.