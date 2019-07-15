رياض محرز يطوي إخفاق 2017

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب رياض محرز، لاعب منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قريبًا من تحقيق اللقب الأغلى لبلاده في حال الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا يوم الجمعة المقبل على حساب المنتخب السنغالي.

وكان رياض محرز قاد منتخب الجزائر، لعبور دور نصف النهائي، وذلك بعد الفوز على منتخب نيجيريا بثنائية مقابل هدف، حيث سجل رياض محرز هدف الفوز القاتل للمنتخب الجزائري بعد الدقيقة التسعين.

إخفاق لن يُنسى:

وقبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، لن ينسى رياض محرز إخفاق نسخة 2017، والتي شارك فيها منتخب الجزائر، حيث ودع محاربو الصحراء البطولة من الدور الأول بعد احتلالهم للمركز الثالث، في مجموعة ضمت منتخبات تونس وزيمبابوي والسنغال.

ويذكر أن رياض محرز كان تحدث قبيل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، عن المقارنة بينه وبين اللاعب المصري محمد صلاح، فرد محرز أن هذا الأمر لا يشغله، مضيفًا أنه سيقاتل للذهاب بعيدًا ببلاده في بطولة الكان الإفريقي في مصر.

ويطمح رياض محرز لقيادة المنتخب الجزائري للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخ محاربي الصحراء وللمرة الأولى في تاريخه كلاعب.

لاعب لا يُمكن الاستغناء عنه:

ويُعد رياض محرز واحدًا من أهم العناصر التي يعتمد عليها المدرب الجزائري جمال بلماضي في تشكيلة محاربي الصحراء، حيث يُمثل نجم مانشستر سيتي قوة هجومية مع اللاعب سفيان فيغولي نجم غلطة سراي التركي واللاعب بغداد بونجاح مهاجم نادي السد القطري.

وسيكون رياض محرز مرشحًا بصورة كبيرة، للفوز بلقب أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، في حال تمكن من قيادة الجزائر للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا.

وفاز رياض محرز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2018-2019، مع مانشستر سيتي ليكون ثاني لقب له في البطولة الإنجليزية بعد الفوز به في موسم 2015-2016 مع نادي ليستر سيتي.