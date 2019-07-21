ريال مدريد .. وأول هزيمة منذ 7 سنوات

المواطن - مروة نبيل

فشل ريال مدريد الإسباني في الظهور بمستوى مميز في أولى مبارياته الودية ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ الألماني، فجر اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال، والتي انتهت بهزيمة المرينغي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشهدت مباراة ريال مدريد الإسباني ضد بايرن ميونيخ الألماني، أول ظهور للنجم البلجيكي إدين هازارد المنضم حديثًا إلى صفوف المرينغي، وظهر بمستوى جيد، ولكنه لم ينجح في قيادة فريقه لتحقيق الفوز.

ريال مدريد:

وتُعد هزيمة ريال مدريد الإسباني ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني، هي الأولى منذ 7 سنوات، حيث يعود آخر فوز للعملاق البافاري في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة عام 2012.

وأبدى الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، كارل هاينز رومينيغه، سعادته بفوز البافاري على ريال مدريد الإسباني، وقال: “نشعر بالرضا خاصة أننا تغلبنا عليهم بعد مرور وقت طويل”.

وأشاد أسطورة بايرن ميونيخ الألماني، بأداء اللاعبين ضد ريال مدريد الإسباني، وأكد خلال تصريحاته لصحيفة “كيكر”، أنهم قدموا مستوى مميزًا خاصة خلال أحداث الشوط الثاني، وذلك على الرغم من صعوبة المواجهة الودية.

وفي السياق ذاته، أثنى مدرب بايرن ميونيخ الألماني، نيكو كوفاتش بمستوى لاعبي البافاري الهجومي ضد ريال مدريد الإسباني، مؤكدًا أنهم ضغطوا المرينغي وقدموا أداء هجوميًّا رائعًا، ولكن الأداء الدفاعي كان يحتاج إلى التحسن.