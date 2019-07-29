ريال مدريد يرفض تحقيق أمنية رودريغيز

المواطن - محمد سمعه

رغب اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، في الانضمام لصفوف الجار، نادي أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُذكر أن خاميس قرر الرحيل عن ريال مدريد، بسبب وجود الفرنسي زين الدين زيدان والذي رفض إعطاء الفرصة كاملة لخاميس لإشراكه في مباريات الريال بموسم 2016-2017، مما دفع اللاعب الكولومبي للرحيل إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز ترفض تقوية صفوف الأتلتيكو بالسماح لخاميس بالرحيل.

وستتجه إدارة ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، لبيع خاميس إلى نادي نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

لعب خاميس مع بايرن ميونيخ لمدة موسمين على سبيل الإعارة من ريال مدريد، ونجح في التتويج بلقب الدوري الألماني في هذين الموسمين مع الفريق البافاري.