ريال مدريد يطلب التعاقد مع الأسطورة فرانشيسكو توتي

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحافية إيطالية في الفترة الأخيرة أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني يسعى للتعاقد مع الأسطورة فرانشيسكو توتي نجم نادي روما الإيطالي ومنتخب إيطاليا سابقًا.

ويرغب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في جعل الأسطورة فرانشيسكو توتي جزءًا من السلك الإداري في النادي الملكي قبل انطلاق موسم 2019-2020.

وذكرت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية، أن نادي ريال مدريد سيجد منافسة شرسة من قبل نادي سامبدوريا الإيطالي للتعاقد مع الأسطورة فرانشيسكو توتي في فصل الصيف الجاري.

توتي يترك روما بعد 30 عامًا

جدير بالذكر أن الأسطورة فرانشيسكو توتي كان أعلن في السابع عشر من يونيو الماضي، رحيله عن نادي روما بعد 30 عامًا وذلك بسبب وجود خلافات مع مجلس إدارة روما الحالي.

وكان الأسطورة فرانشيسكو توتي اعتزل لعب كرة القدم في صيف عام 2017، وعُرف عن الأسطورة الإيطالية حبه وعشقه لنادي روما، حيث رفض مُطلقًا الرحيل عن صفوف الجيالوروسي والانضمام لأي ناد آخر.

ويسعى ريال مدريد لإقناع الأسطورة فرانشيسكو توتي بالانضمام والعمل في السلك الإداري في النادي الإسباني، بعدما فشل الريال في إقناع توتي بالانضمام له كلاعب خلال الفترة من عام 2002 حتى عام 2005.

ونجح الأسطورة فرانشيسكو توتي في الفوز بخمسة ألقاب مع نادي روما طوال 25 عامًا في صفوف النادي الإيطالي، حيث فاز توتي بلقب الدوري الإيطالي مع الجيالوروسي في موسم 2000-2001.

كما فاز الأسطورة فرانشيسكو توتي بلقب كأس إيطاليا مرتين في موسمي 2006-2007 و2007-2008، وحصد لقب كأس السوبر الإيطالي مرتين عامي 2001 و2007.

يُعد الإنجاز الأبرز في مسيرة الأسطورة فرانشيسكو توتي هو التتويج بلقب كأس العالم في عام 2006 مع المنتخب الإيطالي، بعد الفوز على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية.

وكان الأسطورة فرانشيسكو توتي أعلن عن وجود عروض أوروبية له من أجل العمل كمدير عام بعد رحيله عن روما.