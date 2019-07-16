ريال مدريد يُحدد شرطه لبيع بيل

المواطن - محمد سمعه

سيبدأ نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة، في الاستماع إلى العروض والتي ستُقدم من أجل بيع اللاعب الويلزي جاريث بيل.

وذكرت شبكة ESPN الرياضية، أن نادي ريال مدريد سيبدأ الاستماع إلى العروض المقدمة لبيع بيل والتي تبدأ من 80 مليون يورو.

ولا يفكر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الاعتماد على جاريث بيل في صفوف نادي ريال مدريد في الموسم الجديد 2019-2020.

وعلى الرغم من وجود نية من زيدان للتفريط في بيل، لكن التقارير الصحافية تُشير إلى رغبة اللاعب الويلزي في البقاء في صفوف النادي الملكي، بسبب شعوره بوجود دعم له من قبل فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد.

وقيل إن نادي توتنهام هوتسبير مستعد للتعاقد مع جاريث بيل، مقابل إعطاء ريال مدريد مبلغًا ماليًا قدره 50 مليون يورو.

وكان بيل رفض في الفترة الأخيرة، فكرة الانتقال واللعب في الدوري الصيني.

وانضم بيل لصفوف ريال مدريد في صيف 2013 قادمًا من نادي توتنهام هوتسبير، وفاز مع النادي الإسباني بأربعة ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا.