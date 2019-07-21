ريال مدريد يُحفز نابولي لحسم صفقة رودريجيز

المواطن - مروة نبيل

يسعى مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، لتخفيض قيمة انتقال خاميس رودريجيز إلى فريق نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تباطؤ المفاوضات بين ريال مدريد ونادي نابولي الإيطالي؛ ما دفع مسؤولي المرينغي لاتخاذ هذا القرار من أجل إتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن.

وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن نادي نابولي قرر التراجع عن إتمام صفقة رودريجيز بسبب تمسك ريال مدريد ببيعه بشكل نهائي، فيما يرغب النادي الإيطالي باستعارته مع وضع أحقية الشراء.

وكان ريال مدريد يتمسك بالحصول على 42 مليون يورو مقابل بيع خاميس رودريجيز، وهو المبلغ الذي لن يتمكن نابولي من دفعه نقدًا، إلا أن إدارة المرينغي قررت تخفيضه إلى 40 مليون يورو، لتجديد المفاوضات.

ويُعد نادي نابولي ليس الوحيد المهتم بالحصول على خدمات رودريجيز خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث يرغب أتلتيكو مدريد الإسباني في التعاقد معه.