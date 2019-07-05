ريال مدريد يُعير ريجيلون إلى إشبيلية

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، عن رحيل نجمه سيرجيو ريجيلون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأكّد موقع ريال مدريد الرسمي، أن إدارة المرينغي أعلنت عن موافقتها على انتقال سيرجيو ريجيلون إلى صفوف إشبيلية على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2020.

وجاء تعاقد إشبيلية مع ريجليون بناء على طلب مدرب ريال مدريد السابق والحالي للفريق الأندلسي، جولين لوبيتيجي، حيث درّبه في المرينغي الموسم الماضي، وظهر بمستوى مميز تحت قيادته.

وكان ريجيلون قد أبدى رغبته في اللعب بصفوف إشبيلية في الموسم الجديد، وفقًا لتصريحات المدير الرياضي للنادي الأندلسي، مونشي، الأمر الذي سهّل من مهمة انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وخرج ريجيلون من خطط مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، في الموسم الجديد، وتقلصت فرص مشاركته سواء بشكل أساسي أو كبديل بعد التعاقد مع فيرلاند ميندي، بالإضافة إلى وجود الظهير البرازيلي مارسيلو.