ريبيري: حزين لاعتزال روبن ولكنه قراره

المواطن - مروة نبيل

أبدى نجم بايرن ميونخ السابق، فرانك ريبيري، أسفه لقرار آريين روبن باعتزال كرة القدم بعد نهاية تعاقده مع الفريق البافاري.

وقال ريبيري خلال تصريحاته لشبكة قنوات سكاي، اليوم الجمعة: “أنا أتأسف لاعتزاله.. أنا حزين، ولكن هذا هو قراره، وهو الوحيد الذي بإمكانه اتخاذه، ويجب أن نحترم هذا”.

وأضاف فرانك ريبيري تصريحاته قائلًا: “وقفنا سويًّا في صفوف بايرن ميونيخ الألماني، كان عظيمًا وناجحًا”.

وكان الثنائي ريبيري وروبن ثنائيًّا ناجحًا مع بايرن ميونيخ الألماني، وأرهبا دفاعات الفرق التي واجهها البافاري سواء على أرضه أو خارجها لعدة سنوات، ولكنهما لم يحصلا على تجديد لعقديهما.

ولم يحسم ريبيري مستقبله حتى الآن، ولكنه لا ينوي الاعتزال هذا الموسم، فيما ارتبط اسم روبن بالانتقال إلى عدة أندية أوروبية، إلا أنه اتخذ قراره باعتزال اللعب نهائيًّا، بعد مسيرة مليئة بالإنجازات.